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Подросток в автомобиле врезался в машину с полицейскими под Тулой

Происшествия

Погиб один полицейский

Тула, 18 января 2019, 02:21 — REGNUM  Несовершеннолетний за рулем автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в машину, в которой находились сотрудники полиции, сообщает УМВД Тульской области.

Сообщается, что авария произошла на 33-м километре трассы Тула — Новомосковск. Автомобилем управлял 17-летный молодой человек без водительского удостоверения, с ним в машине находился 15-летний пассажир.

Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, в которой находились четверо полицейских и один гражданский. В результате столкновения один полицейский погиб.

Еще шесть участников аварии получили травмы разной степени тяжести. Виновник ДТП получил тяжелые травмы. В настоящее время проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2018 года в Тульской области грузовая «Газель» столкнулась с легковым автомобилем. В результате столкновения погибли три человека. Еще один получил был госпитализирован с травмами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тульской области в ДТП с «Газелью» погибли три человека

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Дорожно-транспортные происшествия
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