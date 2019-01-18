В Москве столкнулись трамвай и автомобиль, есть пострадавшие

Москва, , 02:03 — REGNUM На юге Москвы произошло столкновение трамвая и легкового автомобиля, сообщает пресс-служба ГИБДД по Москве.

Сообщается, что авария произошла на Новоспасском мосту недалеко от Дербеневской набережной. В результате столкновения пострадали два человека, их травмы оцениваются как незначительные. В пресс-службе подчеркнули, что ДТП не повлияло на интенсивность дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Челябинске автобус столкнулся с трамваем. В результате аварии пострадали семь человек. После осмотра врачами они были отпущены домой. По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу трамваю, что и привело к столкновению.

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