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Пожар в здании типографии в Петербурге ликвидирован

Происшествия

В 21:37 мск

Санкт-Петербург, 18 января 2019, 01:39 — REGNUM  Пожар в здании типографии в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«17 января в 21:37 полностью потушен пожар по адресу Кировский район, Ленинский проспект, дом 139», — сообщили в МЧС.

Напомним, пожар в здании типографии вспыхнул около четырех часов дня 17 января. На втором этаже здания пламя распространилось на 100 кв. м, между вторым и третьим этажами обрушились перекрытия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар был локализован в 17:19 мск. Обнаружены тела трех погибших, в связи с чем возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: После гибели трех человек на пожаре в Петербурге возбуждено уголовное дело

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