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На месте взрыва в Мурманской области завершены поисково-спасательные работы

Происшествия

Работы были завершены в 21:30 мск

Мурманск, 18 января 2019, 01:04 — REGNUM  Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения здания в селе Ловозеро (Мурманская область) завершены: людей под завалами нет, сообщили 18 января в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«В 21 час 30 минут поисково-спасательные работы завершены. Вся площадь обрушения проверена. Людей под ними нет», — сообщили в пресс-службе.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Мурманска уточнили, что близлежащие строения и жилые дома в результате взрыва не пострадали.

Напомним, в Ловозере 17 января примерно в семь часов вечера произошло частичное обрушение кирпичного одноэтажного бокса на улице Вокуева. Это здание принадлежит Апатитскому филиалу ОАО «Мурманскоблгаз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате погиб один и пострадали два человека. Обрушение вызвано взрывом газовой смеси. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мурманской области после взрыва газа возбуждено уголовное дело

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Взрывы бытового газа
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