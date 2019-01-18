В Мурманской области после взрыва газа возбуждено уголовное дело

Мурманск, , 00:47 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту гибели человека после взрыва газа в селе Ловозеро (Мурманская область), сообщила и.о. старшего помощника главы регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Анна Мысова.

Дело о причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ) возбудили по итогам прокурорской проверки, которая, в свою очередь, проводилась после сообщений о взрыве газа вечером 17 января.

Уточняется, что взрыв произошел на улице Вокуева в гараже административного здания Ловозерского газового участка Апатитского филиала ОАО «Мурманскоблгаз». Из-за взрыва газовоздушной смеси частично обрушился гаражный бокс.

«В момент взрыва в помещении находились три работника предприятия, один работник, 1969 года рождения, погиб на месте, двое — 1983 и 1974 годов рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести», — сообщила Мысова.

На месте ЧП ведет работу группа во главе с замначальника регионального управления СКР Кондратием Степановым. В группе работают следователи-криминалисты.

Напомним, после ряда трагических инцидентов со взрывом газа (в городе Магнитогорске Челябинской области, в городе Шахты Ростовской области) российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко проанализировать и, возможно, внести коррективы в законодательство в сфере безопасности газоснабжения домов.

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