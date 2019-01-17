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Британский принц Филипп попал в серьезное ДТП

Происшествия

Range Rover герцога Эдинбургского перевернулся на бок, но сам 97-летний принц не пострадал

Лондон, 17 января 2019, 22:29 — REGNUM  Британский принц Филипп, герцог Эдинбургский и муж королевы Елизаветы II, попал в серьезное ДТП вблизи поместья Сандрингем на востоке Англии, 17 января передает агентство Reuters.

По сообщению Букингемского дворца, Range Rover принца Филиппа перевернулся на бок после столкновения с другим транспортным средством, однако принц не пострадал.

Отмечается, что 97-летний принц, который находился за рулем во время аварии, прошел осмотр у врача и сам отказался от госпитализации.

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Дорожно-транспортные происшествия
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