Британский принц Филипп попал в серьезное ДТП

Лондон, , 22:29 — REGNUM Британский принц Филипп, герцог Эдинбургский и муж королевы Елизаветы II, попал в серьезное ДТП вблизи поместья Сандрингем на востоке Англии, 17 января передает агентство Reuters.

По сообщению Букингемского дворца, Range Rover принца Филиппа перевернулся на бок после столкновения с другим транспортным средством, однако принц не пострадал.

Отмечается, что 97-летний принц, который находился за рулем во время аварии, прошел осмотр у врача и сам отказался от госпитализации.

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