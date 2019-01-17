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На Ставрополье семь человек отравились угарным газом

Происшествия

Одна женщина скончалась

Пятигорск, Ставропольский край, 17 января 2019, 21:10 — REGNUM  Семь человек отравились угарным газом в городе Пятигорске Ставропольского края в ночь на 17 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого СУ СКР.

Как установлено, в одном из частных домов от отравления угарным газом скончалась 38-летняя женщина. Еще шесть человек, в том числе годовалый ребенок, госпитализированы. По предварительным данным, причиной ЧП стали нарушения при эксплуатации газового оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре этого года в станице Ессентукской Предгорного района Ставрополья от отравления угарным газом погибли три человека — 48-летний мужчина, 43-летняя женщина и 17-летняя девушка. Прибывшая на место ЧП аварийно-диспетчерская бригада обнаружила, что двухконтурный котел в доме был установлен самовольно.

По теме: На Ставрополье от отравления угарным газом погибли три человека

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Отравления угарным газом
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