На мусоросортировочном заводе Тюмени обнаружен труп в пледе

Тюмень, , 19:26 — REGNUM На мусоросортировочном заводе 16 января было обнаружено тело мужчины, завернутого в плед, с признаками насильственной смерти. В настоящее время личность погибшего установлена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Тюменской области 17 января.

Тело было найдено при сортировке твёрдых бытовых отходов. Погибшим оказался ранее судимый мужчина без определенного места жительства 1985 года рождения.

СУ СКР по Тюменской области возбуждено уголовное по ч. 4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.