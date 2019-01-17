До трех человек выросло число погибших при пожаре в типографии в Петербурге

Санкт-Петербург, , 18:20 — REGNUM Количество погибших при пожаре в здании типографии Санкт-Петербургского газетного комплекса возросло до трех человек. Еще трое пострадали и госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В свою очередь органы СКР по Петербургу возбудили уголовное дело, как только стало известно о первой жертве огня.

Напомним, здание на Ленинском проспекте, 139 в Кировском районе загорелось около 16:00 мск. Площадь пожара составила 100 кв. метров. Произошло обрушение перекрытий между вторым и третьим этажами на площади 60 кв. метров. В 17:19 мск огонь был локализован.

Тушением пожара в настоящее время заняты 175 человек личного состава и 41 единица техники, в том числе от МЧС России: 21 единица техники и 91 человек личного состава.

«На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория, специалисты которой осуществляют замеры воздуха на предмет содержания в нем вредных веществ», — отметили в ГУ МЧС России.

Следственными органами ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«После ликвидации пожара <…> следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия», — пояснили в региональном ГСУ СКР.

Читайте ранее в этом сюжете: На пожаре в типографии в Петербурге погиб человек, рухнули перекрытия