Выброшенная на побережье Калининградской области торпеда оказалась опасной

Калининград, , 18:11 — REGNUM Немецкая торпеда на побережье Балтийской косы в Калининградской области вопреки предварительной оценке оказалась взрывоопасной, сообщила сегодня, 17 января, администрация Балтийского городского округа.

«Такой вывод сделали саперы после проведённого обследования сегодня, 17 января. Торпеда марки G — 7А весом более полутора тонн и длиной 7 м сейчас находится на побережье Балтийской косы в 6 км от населённого пункта. По оценкам специалистов, вес взрывчатого вещества составляет 238 кг», — говорится в сообщении администрации горокруга на страничке в социальной сети Facebook.

Военнослужащие саперы бригады морской пехоты сейчас принимают решение о способе утилизации взрывоопасного предмета. Рассматривается вариант уничтожения на месте с соблюдением всех мер безопасности.

Второй обнаруженный предмет сферической формы, который также был выброшен на побережье Балтийского моря, не представляет опасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после предварительного анализа экспертов, сделанных по фотографиям, было заявлено, что торпеда вряд ли представляет угрозу. Шторм выбросил старую немецкую торпеду на побережье Балтийской косы 16 января. Её обнаружили местные жители поздно вечером в этот же день.

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