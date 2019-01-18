В Ярославле директора «Безопасного региона» уволили за ложную тревогу

Ярославль, , 10:18 — REGNUM В Ярославле бывший директор ГКУ «Безопасный регион» Сергей Бучин судится с департаментом региональной безопасности областного правительства. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском областном суде.

Департамент является учредителем «Безопасного региона». В Кировском суде Ярославля Бучин оспаривал приказ о дисциплинарном взыскании, которое было наложено на него после появления на экранах телевидения в Ярославле сигнала о радиационном заражении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 13 февраля 2018 года на телеканалах «Россия 1», «Первый канал», радиостанциях «Маяк» и «Радио Россия» вышло экстренное предупреждение «Радиационная угроза». Как сразу же объяснили в МЧС, сообщение было вызвано сбоем системы оповещения. Никакой реальной угрозы не было.

22 февраля 2018 года директору «Безопасного региона» был объявлен выговор в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей. Департамент посчитал, что в ложной тревоге виноват был сам Бучин. А в июне он был уволен со своей должности.

Интересны обстоятельства поиска виновных в этом инциденте. Как сообщил в исковом заявлении Бучин, сам он привлек к дисциплинарной ответственности сотрудников «Безопасного региона» «под давлением департамента региональной безопасности Ярославской области, поскольку необходимо было срочно выявить виновных лиц». Взыскание с этих работников им позже было снято.

Сергей Бучин не согласился с решением начальства о его вине в инциденте. Он посчитал, что проверка по этому инциденту была проведена неполно. В частности, к проверке была привлечена фирма-разработчик программного обеспечения, которое и дало сбой. Естественно, фирма не была заинтересована в том, чтобы найти свою вину в сбое.

Бучин также обратился в прокуратуру и трудовую инспекцию, пытаясь отстоять свою правоту. Однако сделать это не удалось, и он направил иски в суд.

Экс-директору «Безопасного региона» не удалось отменить приказ о дисциплинарном взыскании. Суд посчитал, что прошел срок давности обращения по трудовому спору. Однако продолжается другой процесс — о восстановлении Бучина на работе.

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