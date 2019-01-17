Стоки — в пруды, «срезанная» почва: дела в Татарии и Ульяновской области

Ульяновск, , 17:45 — REGNUM В Ульяновской области и Татарии завершились судебные разбирательства о нарушениях закона в природоохранной сфере. В Зеленодольском районе Татарии выявлено, что стоки от жилых домов из-за неработающей очистной станции поступают в накопительные пруды. А в Старомайнском районе Ульяновской области с площади 30 га снят плодородный слов почвы под размещение прудового хозяйства. Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

В Татарии выявлено нарушение закона при сбросе сточных вод в окружающую среду. По данным ведомства, что очистная станция одного из поселков Зеленодольского района не функционирует, обслуживающая станцию организация не определена. В результате стоки от жилых домов на очистные сооружения не поступают, очистке не подвергаются, а сбрасываются в накопительные пруды.

В адрес руководителя органа местного самоуправления внесено представление. Нарушения закона своевременно устранены не были, поэтому природоохранный прокурор обратился с иском в суд. Решением Зеленодольского городского суда муниципалитет обязали прекратить сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду.

В Старомайнском районе Ульяновской области на собственника земельных участков возложена обязанность по их рекультивации. Установлено, что собственник участков сельхозназначения для размещения прудового хозяйства «незаконно снял и переместил плодородный слой почвы, перемешав его с минеральными породами (глина, песок) на общей площади около 30 га». Судом удовлетворил требования прокурора о рекультивации земли.

Напомним, в 2017 году эксперты управления Россельхознадзора по Ульяновской области при осмотре земель в Старомайнском районе выявили, что на участке площадью 263 тыс. кв. метров местный фермер запланировал построить пруд, но при производстве земляных работ незаконно снял и переместил плодородный слой почвы, а также смешал его с песком и глиной. На оставшейся площади агротехнические, мелиоративные и противоэрозионные мероприятия проводить не стал. Тогда отмечалось, что в результате более 40 тыс. кв. метров земель сельхозназначения оказались заболоченными. Материалы проверки в отношении собственника были переданы в ульяновскую природоохранную прокуратуру.