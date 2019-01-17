Грязный снег в Татарии незаконно сбрасывают в поселок для многодетных семей

Тукаевский район, Татария, , 17:15 — REGNUM В Татарии зафиксировали факт сброса грязного, насыщенного реагентами снега на прилегающую к поселку для многодетных семей «Подсолнухи» территорию. Жители поселка опасаются, что весной растаявшие реагенты могут изменить состав воды и спровоцировать у детей аллергию и различные заболевания. Поселок расположен ниже места складирования снега, и вредные вещества может принести вместе с талыми водами.

По словам председателя поселка Камиля Ангела, опасность несанкционированного складирования снега кроется в содержании в снеге бытового мусора, песчано-соляных смесей, загрязнении нефтепродуктами и другими экотоксикантами. Причем он уточнил, что в большинстве случаев сброс снега происходит ночью, и у жителей населенного пункта нет возможности отслеживать нарушителей в это время суток.

Места свалки снега должны быть согласованы с Роспотребнадзором, сообщили ИА REGNUM в республикаснком отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«В соответствии с законодательством вывоз снега должен осуществляться в специально подготовленные места для приема снега — снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и временного складирования снега, оборудованные водонепроницаемым покрытием, предотвращающим попадание талых вод на прилегающую территорию», — заявил эксперт ОНФ Зуфар Юнусов.

В то же время в министерстве экологии ИА REGNUM рассказали, что первый факт сброса снега недалеко от поселка «Подсолнухи» был зафиксирован в декабре прошлого года. В министерстве также отметили, что самосвалы с загрязненным снегом приезжают в поселок преимущественно ночью. Однако поймать нарушителя не удавалось. Только посредством применения квадрокоптера нарушителя удалось поймать с поличным. В отношении водителя самосвала составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 3.6 КоАП РТ «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов».

Степень негативного воздействия на окружающую среду в местах незаконных навалов снега специалисты министерства определяют по результатам взятых проб.

По данным минэкологии Татарии, в близлежащих Набережных Челнах также выявлено четыре несанкционированных площадки для сброса снега. На территории Казани таких площадок с начала зимы выявлено десять. Специалисты составили пять протоколов об административных правонарушениях.

«Экологи предупреждают, в составе снега, образующегося от уборки городских улиц, содержатся противогололедные химические реагенты, превышение предельно допустимых концентраций которых, может оказать негативное воздействие на почву и водные объекты», — подчеркнули в министерстве.