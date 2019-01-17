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На пожаре в типографии в Петербурге погиб человек, рухнули перекрытия

Происшествия

С огнем борются более ста пожарных

На пожаре в типографии в Петербурге погиб человек, рухнули перекрытия
Wisconsin Department of Natural Resources
Дым пожара

Санкт-Петербург, 17 января 2019, 17:15 — REGNUM  При пожаре в здании типографии Санкт-Петербургского газетного комплекса на Ленинском проспекте, 139, погиб один человек, еще три человека — среди пострадавших. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Площадь пожара в четырехэтажном здании размером 200×100 метров (в плане) составляет 100 кв. метров. От огня рухнули перекрытия между 2 и 3 этажом на площади 60 кв. метров.

Пожару присвоен второй номер сложности, с огнем борются 105 сотрудников МЧС и 23 единицы техники.

Напомним, в 15:54 мск поступило сообщение о пожаре, первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в 16:03 мск. К моменту их прибытия огонь вырывался из окон второго этажа.

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