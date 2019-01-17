Четверг, 17 Января 2019 года
15:55:33 МСК

В московском ГУМе женщина насмерть подавилась едой

Происшествия

В Москве в результате ЧП в заведении общественного питания скончалась женщина

Москва, 17 января 2019, 15:55 — REGNUM  В Москве в результате ЧП в заведении общественного питания скончалась женщина, передаёт 17 января телеканал РЕН ТВ.

Происшествие, по данном источника, случилось в кафе «Фестивальное» в ГУМе. Известно, что женщина принимала пищу и подавилась куском булки. Отмечается, что погибшая была пенсионного возраста.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на проспекте Мира неподалёку от кафе неизвестные устроили стрельбу и затолкали мужчину в багажник автомобиля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве на проспекте Мира неизвестные похитили мужчину

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Учреждения общественного питания
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить