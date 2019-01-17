В московском ГУМе женщина насмерть подавилась едой

Москва, , 15:55 — REGNUM В Москве в результате ЧП в заведении общественного питания скончалась женщина, передаёт 17 января телеканал РЕН ТВ.

Происшествие, по данном источника, случилось в кафе «Фестивальное» в ГУМе. Известно, что женщина принимала пищу и подавилась куском булки. Отмечается, что погибшая была пенсионного возраста.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на проспекте Мира неподалёку от кафе неизвестные устроили стрельбу и затолкали мужчину в багажник автомобиля.

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