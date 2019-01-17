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Британские власти арестовали сухогруз «Кузьма Минин»

Происшествия

В декабре 2018 года российское судно село на мель у юго-западных берегов Великобритании

Москва, 17 января 2019, 15:19 — REGNUM  Российский сухогруз «Кузьма Минин» снятый с мели в районе британского порта Фалмут, арестован властями. Причиной ареста стали долги владельца судна, сообщил координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов.

«Судно арестовано за имеющиеся долги судовладельца», — цитирует его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что сухогруз «Кузьма Минин» в декабре 2018 года сел на мель у юго-западных берегов Великобритании. Позднее стало известно, что судно не получило серьезных повреждений, а его экипаж здоров.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с сухогрузом произошёл недалеко от побережья графства Корнуолл. В этом районе на момент ЧП был сильный ветер и дождь. На борту судна находится 18 человек. Все они — граждане России.

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