В Новгородской области продолжают ликвидацию последствий сильной метели

Великий Новгород, , 15:16 — REGNUM В Новгородской области энергетики продолжают ремонтные работы по ликвидации последствий сильной метели. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, к 14:00 восстановлено электроснабжение в двух районах области — Новгородском и Старорусском.

Ещё в четырёх районах остаются без света 740 жителей 46 населённых пунктов.

Отметим, что из-за непогоды — мокрого снега с сильным порывистым ветром — вечером 16 января в Новгородской области нарушения энергоснабжения были зафиксированы в 16 районах. Всего в зоне отключения оказалось около 5,5 тыс. жителей региона, проживающих в 216 населённых пунктах.

По данным пресс-службы «Новгородэнерго», энергетики увеличили число ремонтных бригад до 54, а всего ликвидацией последствий непогоды занимались 211 человек и 60 единиц спецтехники.

Неблагоприятная погода сохраняется в Новгородской области и сегодня, 17 января.

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