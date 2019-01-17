На военных учениях в Австралии застрелен солдат

Канберра, , 15:05 — REGNUM Во время проведения учений австралийскими вооруженными силами один из военнослужащих был случайно застрелен. Инцидент произошёл ещё в мае 2017 года, однако информация об этом стала известна только сейчас, сообщает австралийское информационное агентство Australian Associated Press.

Погибшего звали Джейсон Чаллис, он 10 месяцев служил в звании рядового и впервые принимал участие в учениях. Учения проводились в бутафорском посёлке с плотной застройкой и включали в себя применение огнестрельного оружия. За одним из зданий по ошибке оказался рядовой Чаллис и был убит выстрелом в голову.

Трагедия произошла из-за ряда ошибок: личный состав не был ознакомлен с планом посёлка, во время учений сразу проводились боевые стрельбы, без использования холостых боеприпасов, командир подразделения не проверил безопасность и отдал приказ о начале стрельбы.

Проблемы с безопасностью в австралийских вооружённых силах игнорируются систематически. Аналогичный случай с гибелью военнослужащего во время учений произошёл в 2009 году: тогда также погиб солдат.