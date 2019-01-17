Частный вертолёт разбился в Алма-Ате: есть жертвы

Алма-Ата, Казахстан, , 14:54 — REGNUM В столице Казахстана потерпел крушение частный вертолёт. По данным пресс-службы комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, инцидент произошёл сегодня, 17 января, в 16:05 в микрорайоне Таусамалы Наурызбайского района Алма-Аты.

Винтокрылая машина марки Еврокоптер-130 рухнула на территорию санатория «Алатау». Известно, что вертолёт принадлежит авиакомпании Sky Service.

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На борту воздушного судна, которое следовало по маршруту Боралдай — Большое Алматинское озеро, находился пилот, сообщает ktk.kz. В результате крушения он получил травмы, не совместимые с жизнью. Спасти его медикам не удалось, мужчина скончался по дороге в больницу.

Причины авиапроисшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один частный вертолёт потерпел крушение в Казахстане в феврале 2017 года. Сначала в Восточно-Казахстанской области пилот винтокрылой машины С-341 не вышел на связь. На его поиски утром следующего из Семипалатинска вылетели три вертолёта. В результате поисковых мероприятий вертолёт обнаружен в 60 километрах северо-западнее Аягуза. Известно, что на борту находились два человека. Пилот погиб, а пассажир выжил.

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