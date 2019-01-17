Президент правящей партии Индии госпитализирован с диагнозом свиной грипп

Нью-Дели, , 16:56 — REGNUM Президент правящей индийской партии «Бхарат Джаната Парти» (БДП) Амит Шах был госпитализирован в больнице всеиндийского института медицинских исследований в Нью-Дели с диагнозом свиной грипп. Врачи сообщают о проявлении таких симптомов как воспаление легких и затрудненное дыхание.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», Амит Шах был доставлен в больницу 16 января 2019 года и размещен в частной палате. На данный момент президент БДП находится под наблюдением команды врачей, возглавляемой директором института Рандипом Гулерией.

Амит Шах должен был принять участие в серии митингов, которые должны запустить предвыборную кампанию БДП в штате Западная Бенгалия (Калькутта). Первое мероприятие запланировано на 20 января 2019 года и пройдет в городе Малда. Остается неясным, сможет ли президент правящей партии продолжить руководить предвыборной кампанией.