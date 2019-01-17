В ивановском Фонде капремонта обыски: СКР возбудил дело о взятках

Иваново, , 14:25 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего технического директора НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ) возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 17 января.

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По версии следствия, подозреваемый в 2016 году получил от бизнесмена — директора коммерческой фирмы взятку в 625 тыс. рублей. Деньги предназначались за согласование и помощь в заключении договоров субподряда на осуществление капитального ремонта двух многоквартирных жилых домов в городе Шуе Ивановской области с конкретной компанией. Более того, по данным следователей, подозреваемый обещал и беспрепятственный прием и оплату выполненных работ.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области. В СКР также сообщили, что сегодня, 17 января, следователями следственного управления в НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» проводится обыск и изъятие документации.

Сам бывший технический директор фонда задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Генпрокуратура РФ внесла представление в адрес губернатора Ивановской области. Например, выяснилось, что в 2018 году из общего числа многоквартирных домов, внесенных в план, ремонт не завершили ни в одном. Глава региона Станислав Воскресенский претензии признал. В октябре в Фонде проводились оперативные мероприятия. В середине ноября пост гендиректора регионального фонда капремонта покинул Алексей Дурдин. Сам он причины своего увольнения связал не с неудовлетворительной работой фонда, а с тем, что, как он сам написал на своей странице в соцсети, не позволял «раздербанивать».

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