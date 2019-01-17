ВСУ косит «болезнь грязных рук» — разведка ЛНР

Луганск, , 14:24 — REGNUM Среди боевиков ВСУ в районе проведения так называемой «Операции объединённых сил» в ЛНР участились случаи заражения гепатитом А, заявил 17 января официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге

«Наиболее опасная ситуация сложилась в подразделениях 54-й отдельной механизированной бригады, где заражены 78 человек», — рассказал он.

Марочко добавил, что, по мнению начальника главного военно-медицинского управления ВСУ полковника Хоменко, всему виной антисанитарные условия проживания украинских боевиков, а также их неправильная вакцинация.

15 января в зону ответственности бригады прибыла специальная комиссия, которая должна изучить эпидемиологическую ситуацию, сообщил представитель ЛНР.

«Мы призываем граждан, проживающих в населённых пунктах, в которых дислоцируются подразделения 54-й бригады, избегать контактов с военнослужащими ВСУ с целью предотвращения распространения эпидемии», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР рассказали о десятках случаев, когда украинские военные покидают свои позиции на линии соприкосновения сторон.

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