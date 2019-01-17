Люди прыгали с третьего этажа: в Перми горел торговый центр

Пермь, , 14:22 — REGNUM В Перми горел торговый центр на ул. Монастырской. Задымление было настолько сильным, что людям пришлось спасаться через окна, прыгая на улицу с третьего этажа здания, сообщают пользователи интернета.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Пермскому краю, информация о пожаре поступила на пульт пожарной охраны в 14:10 по местному времени (12:10 мск), горение ликвидировано в 14:55. По данным спасателей, из-за пожара эвакуировали 14 человек с третьего и четвёртого этажей. Пострадавших нет.

Между тем очевидцы утверждают, что девушка, выпрыгнувшая из окна с третьего этажа, получила травмы — ударилась головой о козырёк подъезда. Ещё двух человек увезла машина скорой помощи, сообщают информресурсы.