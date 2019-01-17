В Израиле осквернен памятник жертвам Холокоста

Иерусалим, , 14:43 — REGNUM 16 января в городе Рамат-Ган в центральном округе Израиля неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, с постамента был сброшен памятник «Коах а-Тиква» («Сила надежды») в парке Ар а-Баним.

Неизвестные также повредили шесть дымоходов, являющихся частью композиции и символизирующие шесть миллионов евреев, погибших во время Холокоста. Около этого памятника традиционно проходит церемония, посвященная памяти жертв трагедии.

В настоящее время полиция Израиля ведет расследование данного инцидента. Муниципалитет города уже объявил о выделении средств на восстановление памятника. Кроме того, для усиленной охраны объекта рядом с композицией будут установлены камеры видеонаблюдения.