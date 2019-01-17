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В секторе Газа спасены шесть рыбаков

Происшествия

Один считается пропавшим без вести

Рамалла , 17 января 2019, 14:07 — REGNUM  Члены групп гражданской обороны сектора Газа спасли шестерых египетских моряков, потерпевших бедствие в прибрежных водах, сообщает 17 января Anadolu Ajansi.

Еще один рыбак считается пропавшим без вести. Рыбацкая лодка, в которой находились пострадавшие, была полностью уничтожена сильными порывами ветра. Пострадавшие в настоящий момент получают всю необходимую помощь.

Напомним, ранее на этой неделе метеорологические службы Египта прогнозировали сильные ветры, которые могут помешать судоходству в Средиземном море. Однако рыбаки пренебрегли данной информацией.

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Происшествия на воде
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