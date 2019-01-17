Названы предварительные причины взрывов в университете в Лионе

Лион, Франция, , 13:52 — REGNUM В Лионе, где на территории кампуса Университета Лион 1 сегодня, 17 января, прогремело сразу несколько взрывов, в результате инцидента пострадали три человека. Об этом сообщается в микроблоге вуза в Twitter.

https://twitter.com/UnivLyon1/status/1085829227499409408

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Ранее сообщалось об одном человеке, получившим лёгкие ранения.

Как сообщает телеканал BFM TV, с места ЧП были госпитализированы три человека. Они отравились продуктами горения.

В настоящее время людей из зданий университетского городка эвакуировали, доступ в несколько зданий университета ограничен.

По одной из версий, которая является основной, причиной пожара стал взрыв трёх газовых баллонов, которые находились на крыше для проведения гидроизоляционных работ. Как уточнили в университете, речи о химических выбросах из лабораторий биологического факультета, расположенного в этом здании, не идёт. Помещение биофака не пострадало.

https://twitter.com/HugoBonard69/status/1085827580589162496

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 января, во французском городе Лион на крыше террасы в здании университета произошло несколько взрывов, после которых вспыхнул пожар. Клубы едкого и чёрного дыма, поднимавшегося над зданием, можно было увидеть издалека. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, экстренные службы и медики.

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