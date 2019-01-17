Четверг, 17 Января 2019 года
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В Запорожье задержан администратор оппозиционных групп в соцсетях

Происшествия

Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины

Запорожье, Украина, 17 января 2019, 13:44 — REGNUM  Сотрудники СБУ задержали жителя Запорожья, который администрировал оппозиционные группы в социальных сетях, заявили в пресс-службе СБУ, сообщил 17 января официальный сайт ведомства.

В публикуемых материалах «злоумышленник» оправдывал «агрессию» РФ против Украины, распространял информацию, которая дискредитирует ВСУ и государственные правоохранительные органы, сказано в сообщении.

На мужчину заведено уголовное дело по статьям «Посягательство на территориальную целостность Украины» и «Изготовление и распространение нацистской и коммунистической символики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году СБУ поймала 49 администраторов групп в социальных сетях, в которых критически обсуждалась ситуация на Украине.

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