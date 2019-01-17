На Кубани охотник на кабана погиб от пули товарища

Краснодар, , 13:20 — REGNUM В Отрадненском районе Краснодарского края один из участников охоты на кабана получил смертельное ранение. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут «Кубанские новости».

Отмечается, что трагедия произошла утром 8 января, когда группа из шестерых мужчин выслеживала зверя. По данным собеседника издания, один из охотников заметил зверя и выстрелил, не убедившись, что на линии выстрела нет его товарищей. В результате пуля попала в грудь другому мужчине, находившемуся на расстоянии около 120 метров от стрелявшего.

Ранение оказалось несовместимо с жизнью. Также сообщается, что предполагаемый стрелок является сотрудником одной из силовых структур края.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января стало известно, что в Свердловской области охотник случайно застрелил егеря, приняв его автомобиль за лося. Трагедия произошла в Сухоложском районе, во время охоты, которая проводилась на законных основаниях.

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