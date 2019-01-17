В кенийском отеле после теракта обнаружена взрывчатка

Найроби, , 13:17 — REGNUM В столице Кении Найроби сотрудники полиции обнаружили в отеле Dusit, где произошел теракт, взрывчатку, сообщается на странице полиции в Twitter.

«Найдено одно взрывчатое вещество, оно доставлено в безопасное место для детонации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты продолжают обследовать место теракта.

Напомним, 15 января террористы напали на отель, в результате чего погиб 21 человек, еще 28 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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