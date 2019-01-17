Осужденный за смертельное ДТП владимирский депутат освобождён досрочно

Петушки, Владимирская область, , 13:23 — REGNUM Петушинский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего депутата Заксобрания Владимирской области Сергея Курышева, который был осужден за ДТП со смертельным исходом. Информация размещена на сайте суда, передает 17 января корреспондент ИА REGNUM.

Ходатайство поступило в суд еще в декабре 2018 года. 14 января суд удовлетворил его. При этом решение пока не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в областном суде.

ИА REGNUM напоминает, что Сергей Курышев, представлявший в Заксобрании партию «Единая Россия», в 2015 году был приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за «пьяное» ДТП, в котором погиб человек. В конце 2018 года он был признан виновным в еще одном преступлении — неправомерном обороте денег. В суде было доказано, что экс-депутат, будучи гендиректором ООО «Труд», незаконно обналичивал деньги. Наказание по этому делу составило два года лишения свободы. Из-за того, что он уже находился в колонии, наказание было назначено путем частичного сложения двух сроков — в итоге получилось шесть с половиной лет.

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