Ростовские спасатели спасли ребёнка, провалившегося в люк

Усть-Донецкий район, Ростовская область, , 13:16 — REGNUM Спасатели Ростовской области спасли девятилетнего мальчика, который провалился в открытый люк. Инцидент произошёл в Усть-Донецком районе, сообщает пресс-служба региональной поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море России.

Уточняется, что канализационный люк припорошило снегом, поэтому ребёнок его не заметил. Провалился мальчик на трёхметровую глубину. Крик о помощи случайно услышал прохожий, который и позвонил в службу спасения. Прибывшие спасатели вытащили ребёнка из люка и передали бригаде медиков.

ИА REGNUM напоминает, что подобный случай произошёл в Ростове-на-Дону в марте 2016 года. В открытый люк провалилась 12-летняя девочка. Её удалось спасти.

В том же году в Архангельске и Белгороде произошли подобные инциденты, но уже со смертельным исходом.

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