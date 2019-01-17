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Двух полицейских-свидетелей ранения Дениса Тена не признали виновными

Происшествия

Досудебное расследование в отношении двух инспекторов ПДН инициировала мать погибшего фигуриста

Астана, 17 января 2019, 12:58 — REGNUM  Антикоррупционное ведомство Казахстана не признало халатности в действиях двух инспекторов по делам несовершеннолетних, которые стали свидетелями драки с участием фигуриста Дениса Тена, сообщает 17 января агентство Informburo.

Ранее управление собственной безопасности департамента полиции Алма-Аты зарегистрировало досудебное расследование в отношении двух инспекторов ПДН по заявлению матери фигуриста Оксаны Тен.

Мать призера Олимпийских игр заявила, что инспекторы были свидетелями потасовки, но вовремя не отреагировали и халатно отнеслись к своим служебным обязанностям.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января государственный обвинитель запросил по 20 лет тюрьмы для двух подозреваемых в убийстве фигуриста Дениса Тена. Третьей фигурантке дела грозит до четырех лет лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: Подозреваемым в убийстве фигуриста Дениса Тена грозит 20 лет тюрьмы

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Убийство олимпийского чемпиона Дениса Тена
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