На здании университета в Лионе загорелась крыша

Лион, Франция, , 12:49 — REGNUM Во французском Лионе после серии взрывов в здании университета загорелась крыша. Вокруг квартала выставлено оцепление, говорится в сообщении университета в Twitter.

Пожар произошел на крыше террасы в здании Менделя из-за восстановительных работ. Людей из зданий университетского городка эвакуировали, на месте работают экстренные службы, уточняется в микроблоге.

Пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нескольких хлопках в учебном заведении Université Lyon. Взрывы произошли на крытой террасе одного из зданий. Предположительно, ЧП связано с ремонтом в здании и применением газовых баллонов.

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