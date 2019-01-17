Четверг, 17 Января 2019 года
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На здании университета в Лионе загорелась крыша

Происшествия

ЧП связывают с ремонтом в здании и применением газовых баллонов

Лион, Франция, 17 января 2019, 12:49 — REGNUM  Во французском Лионе после серии взрывов в здании университета загорелась крыша. Вокруг квартала выставлено оцепление, говорится в сообщении университета в Twitter.

Пожар произошел на крыше террасы в здании Менделя из-за восстановительных работ. Людей из зданий университетского городка эвакуировали, на месте работают экстренные службы, уточняется в микроблоге.

Пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нескольких хлопках в учебном заведении Université Lyon. Взрывы произошли на крытой террасе одного из зданий. Предположительно, ЧП связано с ремонтом в здании и применением газовых баллонов.

Читайте ранее в этом сюжете: В одном из университетов Лиона прогремел мощный взрыв

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