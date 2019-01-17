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Повреждённый водопровод «осушил» несколько домов в Тюмени

Происшествия

Аварию ликвидируют вторые сутки

Тюмень, 17 января 2019, 12:57 — REGNUM  В Тюмени вторые сутки пять домов на улице Мельникайте и частный сектор вдоль реки Туры остаются без водоснабжения. Повреждением на магистральном водопроводе занялась прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

По информации прокуратуры, 15 января 2019 года на ул. Мельникайте в Тюмени в результате земляных работ строительной организацией был поврежден магистральный водопровод. В результате этого ООО «Тюмень Водоканал» было вынуждено прекратить подачу воды по данному участку для проведения ремонтных работ.

Пресс-служба «Тюмень Водоканал» в свою очередь сообщает, что водоснабжение в отключенных домах должно возобновиться 17 января. На данный момент организован подвоз воды для населения.

Кроме того, ООО «Тюмень Водоканал» намерено предъявить претензию строительной организации за повреждение водопровода.

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