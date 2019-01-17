Сотрудников турбазы на Байкале подозревают в экологических нарушениях

Иркутск, , 12:38 — REGNUM По факту причинения вреда окружающей среде на территории туристической базы вблизи озера Байкал в Иркутской области возбуждено уголовное дело по ст. 246 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

По версии следствия, сотрудники туристической базы на протяжении 12 месяцев избавлялись от мусора опасным для экологии способом.

«С помощью специального оборудования (сотрудники туристической базы) брикетировали твердые бытовые отходы, после чего закапывали мусор на территории водоохраной зоны озера», — говорится в сообщении.

Теперь, в этой зоне, согласно заключению специалистов Росприроднадзора, уничтожен плодородный слой почвы. По предварительным оценкам, стоимость нанесенного подозреваемыми ущерба составляет около 2 млн рублей.

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