В японском зоопарке скончался шимпанзе-долгожитель

Токио, , 12:35 — REGNUM В зоопарке японского города Кобэ умер самый пожилой шимпанзе в стране. Обезьяне по кличке Джонни было 69 лет, пишет The Japan Times.

Отмечается, что примат был любимцем местных жителей, развлекая их на протяжении шести десятков лет. Судя по сообщению служащих зоопарка, животное умерло от естественных причин из-за возрастных проблем со здоровьем.

После того, как Джонни «прописался» в зоопарке Кобэ, он произвел на свет с разными партнершами девять детенышей. Следует отметить, что обычно срок жизни обезьян данного вида составляет от 40 до 50 лет, поэтому Джонни был настоящим долгожителем.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января стало известно, что в индийской деревне на похороны крокодила по имени Гангарам, прожившего 130 лет, пришли около 500 человек. Отмечается, что местные жители организовали для рептилии пышные похороны.

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