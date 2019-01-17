Четверг, 17 Января 2019 года
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В одном из университетов Лиона прогремел мощный взрыв

Происшествия

Инцидент произошел в ходе ремонтных работ в одном из зданий университетского городка

Лион, Франция, 17 января 2019, 12:22 — REGNUM  Сильный взрыв прогремел 17 января в одном из университетов французского Лиона, сообщает французский телеканал BFM TV.

По данным местных властей, инцидент произошел в учебном заведении Université Lyon. Серия взрывов прогремела на крытой террасе одного из зданий студенческого городка. За ними последовал пожар.

Случившееся связывают с проводившимся в здании ремонтными работами, в рамках которых активно использовались газовые баллоны.

На данный момент нет информации о том, что кто-нибудь погиб или иным образом пострадал в результате инцидента. Прилегающая территория эвакуирована.

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