Во Львове от кори скончалась женщина

Львов, Украина, , 12:21 — REGNUM Осложнения, вызванные корью, привели к гибели 36-летней жительницы Львова, сообщил 17 января западноукраинский ресурс Zaxid.net.

«Корь спровоцировала у пациентки осложнения — пневмонию. Кроме того, она имела тяжёлую сопутствующую патологию генетического характера. К сожалению, спасти её не удалось», — рассказала главный эпидемиолог Львовской области Наталья Тимко.

По словам родственников умершей, первые симптомы болезни проявились 11 января. Несмотря на быструю госпитализацию женщины, 15 января её не стало.

Напомним, Львовская область является одной из лидирующих по заболеваемости корью на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в областной детской инфекционной больнице Винницы от последствий кори скончался восьмимесячный ребёнок.

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