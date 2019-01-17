Верховный суд Чувашии вынес приговор по делу бывшего замминистра спорта

Чебоксары, , 12:04 — REGNUM В Верховном суде Чувашии завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра спорта, защита которого обжаловала ранее вынесенный приговор. Суд оставил вынесенное ранее решение без изменений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Напомним, речь идёт о государственном контракте по реконструкции детско-юношеской школы олимпийского резерва. Следствием и судом было установлено, что злоумышленник в отсутствие положительного заключения минприроды Чувашии, дающего разрешение на рубку деревьев, отдал распоряжение подрядчикам на вырубку под строительство объектов биатлонного центра на участке площадью более 20 гектаров. Ущерб следствие оценило на 10 млн рублей.

19 октября 2018 года Ленинский районный суд Чебоксар признал бывшего чиновника виновным в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной с использованием служебного положения. С учетом наказания, ранее назначенного в рамках иного уголовного дела, суд определил окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 2 года 6 месяцев.

«Сторона защиты, не согласившись с принятым судом решением, обжаловала приговор суда, указывая на непричастность осужденного к совершенным деяниями и чрезмерную суровость назначенного наказания. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики согласилась с позицией прокуратуры республики, оставив приговор суда без изменения», — говорят в надзорном ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии возросло число дел коррупционной направленности. В 2018 году возбуждено 200 дел, что почти на 43% больше уровня 2017 года. Из них более половины (110 дел) — о взяточничестве или даче взятки. Более 30 дел возбуждено по фактам присвоения или растраты с использованием служебного положения, 19 уголовных дел касались совершения служебного подлога, 16 дел — в связи с мошенничеством с использованием служебного положения, 15 дел — по факту злоупотребления или превышения должностных полномочий. Силовики ссылаются на то, что в прошлом году «работа всех правоохранительных органов по противодействию коррупции велась значительно эффективнее, чем в 2017 году».

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