Четверг, 17 Января 2019 года
12:00:46 МСК

Землетрясение произошло в индонезийской провинции Аче

Происшествия

Эпицентр находился в 202 км к северо-западу от города Сабанг

Банда-Ачех, Индонезия, 17 января 2019, 12:00 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,7 по шкале Рихтера потрясло город Сабанг, провинция Аче (Индонезия), сообщает 17 января Antaranews.

В штабе метеорологической станции города Сабанг заявили, что это землетрясение не спровоцировало цунами.

Известно, что землетрясение случилось в 09:53 по местному времени, а его эпицентр находился в 202 км к северо-западу от города Сабанг.

«Мы призываем всех жителей Сабанга сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — сделали заявление в штабе метеорологической станции.

Издание отмечает, что жители Сабанга почувствовали тряску. Однако она продолжалась недолго. Землетрясение также почувствовали жители города Банда-Аче и его окрестностей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, национальный центр землетрясений агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметил, что в 2018 году на территории Индонезии произошло более 11 тыс. землетрясений, среди которых 23 имели разрушительные последствия.

Подробности: В Индонезии в 2018 году произошло 23 «разрушительных» землетрясения — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить