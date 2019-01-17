Землетрясение произошло в индонезийской провинции Аче

Банда-Ачех, Индонезия, , 12:00 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 по шкале Рихтера потрясло город Сабанг, провинция Аче (Индонезия), сообщает 17 января Antaranews.

В штабе метеорологической станции города Сабанг заявили, что это землетрясение не спровоцировало цунами.

Известно, что землетрясение случилось в 09:53 по местному времени, а его эпицентр находился в 202 км к северо-западу от города Сабанг.

«Мы призываем всех жителей Сабанга сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — сделали заявление в штабе метеорологической станции.

Издание отмечает, что жители Сабанга почувствовали тряску. Однако она продолжалась недолго. Землетрясение также почувствовали жители города Банда-Аче и его окрестностей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, национальный центр землетрясений агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметил, что в 2018 году на территории Индонезии произошло более 11 тыс. землетрясений, среди которых 23 имели разрушительные последствия.

Подробности: В Индонезии в 2018 году произошло 23 «разрушительных» землетрясения — СМИ