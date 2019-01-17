В Стерлитамаке из кранов в одном из домов течет голубая и пенистая вода

Уфа, , 11:52 — REGNUM Жители многоквартирного дома в Стерлитамаке обратили внимание на цвет проистекающей из кранов воды, она как будто окрашена в ярко-лазурный цвет. Видео этого необычного является обсуждается в социальных сетях.

Видео опубликовала одна из жительниц дома, которая сообщила, что сначала вода была отключена.

«Позже ее включили, из крана потекла голубая вода. Кроме того, она еще пенится!», — удивляется жительница многоквартирного дома. В комментариях к видео пользователи стали шутить, называя неизвестную жидкость «бесплатной незамерзайкой», «ликером». Многие посоветовали набрать стакан такой воды и отправляться прям в суд и администрацию города.

Позднее к обсуждению присоединилась еще одна жительница дома, она подтвердила, что вода действительно была голубая, но теперь стала ржавой.

Позднее жители дома рассказали изданию «Горобзор», что вода очистилась, по крайней мере, на вид. Теперь из крана течет «нормальная» вода.

В то же время в администрации Стерлитамака намерены провести проверку информации из соцсетей совместно с местным водоканалом, сообщает ТАСС. По данным мэрии, специалисты выехали на место происшествия, ситуация находится на контроле администрации. Также на место выехали и представители водоснабжающей организации, в водоканале отметили, что жалоб и заявок в диспетчерскую не поступало.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре в Барнауле проводили плановые испытания теплосетей на прочность. В качестве индикатора утечек энергетики использовали безвредный органический краситель «Уранин-А», его концентрация поддерживалась в течение всего периода испытаний, которые длились 12 дней.

«В работе мы сталкиваемся с ситуациями, когда потребитель подключается к системе теплоснабжения таким образом, что сетевая вода, которая поступает в радиаторы для обогрева, также течет и из водопроводного крана. То есть эту воду используют в бытовых целях. Хотелось бы пояснить, что эта вода не соответствует требованиям СанПиН по качеству и для потребления непригодна», — пояснил директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс.

Если во время проведения испытаний из водопроводного крана в квартире потечет зеленая вода — необходимо немедленно сообщить об этом по телефону диспетчерской службы компании, предупредили жителей.