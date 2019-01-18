Что делать, если вы на Украине и у вас проблемы

Киев, , 01:33 — REGNUM Киевские власти, в намерении посадить или выслать из страны гражданина России и Белоруссии, перед преградами не остановятся, будь то закон или права человека. Тем не менее, задачу им можно усложнить, при этом снизив собственные издержки на пути к спасению. Что делать, если вы оказались на Украине и у вас проблемы с местными властями, рассказывает автор ИА REGNUM Юрий Ковальчук, отсидевший 7 месяцев в украинской тюрьме по политической статье.

Независимо от цели вашего визита на Украину заранее предупредите о нем своих родных и знакомых, пообещав регулярно выходить на связь и дав знать, что делать, если появляться перестанете. Кроме того, важно перед отъездом сменить пароли в соцсетях (а новые пароли — запомнить и не сохранять в браузере), историю браузера очистить, все носители отформатировать.

Непосредственно в поездке:

— Во избежание обвинений в шпионаже не следует делать фотографии в непубличных местах, не стоит снимать военных, военную технику, расположение частей, инфраструктурные и промышленные объекты.

— Если вы находитесь дома/в номере и у вас требуют открыть дверь, независимо от служб и званий, вызывайте полицию и адвоката, сообщите родственникам, припрячьте на себе сим-карту местного оператора. В случае, если дверь выломали, не сопротивляйтесь, ничего не подписывайте. В случае обыска требуйте понятых, в руки ничего не берите. Показаний не давайте, сошлитесь на состояние здоровья, обострение болезни, мешающее вам подвергаться допросу, требуйте врача, адвоката (бесплатному не доверяйте), консула, представителей Красного Креста, ООН, омбудсмена: чем больше рядом с вами представителей официальных структур — тем меньше шансов у СБУ применить к вам насилие.

Что делать дальше и как поступать политическому заключенному, начиная с СИЗО, читайте в статье: Меры безопасности: если у вас возникли проблемы на Украине

Читайте также другие статьи Юрия Ковальчука.