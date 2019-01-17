В деле об обрушении моста в Югре найден подозреваемый

р-н Нефтеюганский, Югра, , 13:21 — REGNUM В деле обрушения автомобильного моста в Нефтеюганском районе, в результате которого погибли два человека и семеро получили травмы, появился подозреваемый. Им стал начальник участка из филиала АО «Мостострой 11» ТФ «Мостоотряд 29», на которого возлагалась обязанность осуществлять контроль за соблюдением на объекте правил безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Напомним, 5 ноября 2018 года в ходе демонтажа моста через Юганскую протоку в Нефтеюганском районе случилось крушение конструкции. При разборе железобетонных плит проезжей части произошла потеря вертикальной устойчивости балок в месте демонтажа. В итоге погибли двое работников филиала АО «Мостострой 11» ТФ «Мостоотряд 29», ещё семеро получили травмы различной степени тяжести.

Следствие изъяло проектную и иную документацию, связанную с реконструкцией моста. В отношении погибших и пострадавших проведены судебно-медицинские экспертизы. Допрошены руководство участка, инженеры, работники фирмы, осуществлявшей демонтаж, сотрудники контролирующей организации и так далее. Назначена экспертиза материалов по составу металла с моста.

В качестве подозреваемого допрошен начальник участка. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа причина обрушения моста в ХМАО