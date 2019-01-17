Взрыв на заводе в Кингисеппе: причиной стала болгарка

Кингисепп, Ленинградская область, , 11:28 — REGNUM Причиной пожара и последующего мощного взрыва на заводе ООО «Полипласт-Северо-Запад» в городе Кингисепп Ленинградской области стало применение в ходе ремонтных работ обрезной дисковой машины — болгарки. Именно от ее искр произошло возгорание готового продукта — суперпластификатора, приведшее затем к взрыву. Об этом сообщили 17 января в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

Напомним, взрыв произошел 16 января в 11:20 мск на территории промзоны «Фосфорит» в цеху сухого смешивания завода «Полипласт». Разрушено двухэтажное кирпичное здание площадью 600 кв. метров, возник пожар, который был потушен. В больницу были доставлены пять пострадавших мужчин с ранами различных частей тела. Двое от госпитализации отказались, трое госпитализированы, угрозы их жизни нет.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба).

Следователи СКР изъяли документацию ООО «Полипласт-Северо-Запад», допросили очевидцев произошедшего и пострадавших, назначили ряд экспертиз.

«По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на установления всех обстоятельств преступления. Расследование по делу продолжается», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным властей Ленобласти, угрозы экологии и населению в результате взрыва не появилось, что подтвердили данные лабораторных замеров.

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