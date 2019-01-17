По делу о смерти новорожденных в больнице Южной Кореи возбуждено дело

Сеул, , 11:26 — REGNUM Против врачей больницы Ewha Womans University Mokdong Hospital в Южной Корее возбудили уголовное дело, сообщает E Daily.

Согласно новостному источнику, обвинение было предъявлено семи сотрудникам больницы Ewha Womans University Mokdong Hospital, включая главу отделения интенсивной терапии, которые разделили вакцину для новорожденных.

Согласно решению Окружной суда г. Сеула, главе отделения интенсивной терапии грозит три года лишения свободы, а другим работникам медицинского учреждения — от 1,5 до 2 лет.

16 декабря 2017 года четверо новорожденных, находившиеся в инкубаторе отделения интенсивной терапии в больнице Ewha Womans University Mokdong Hospital, умерли в промежутке с 9:32 до 22:53 по местному времени. Согласно анализу, проведенном National Forensic Service, новорожденные умерли от сепсиса, вызванного бактерией Citrobacter freundii (Цитробактер фреунди).

Согласно результатам расследования, 7 медицинских работников, включая главу отделения интенсивной терапии, пренебрегли своим положением, и разделили одну вакцину на 7 частей.

Citrobacter чаще всего поражает моче‑ и желчевыводящие, а также дыхательные пути. Также нередки случаи появления внутрибольничных антигенных инфекций. Разросшиеся колонии этих бактерий крайне опасны для здоровья человека, поскольку они могут вызвать развитие таких заболеваний, как гастроэнтерит; менингит; токсикоинфекция; абсцесс мозга; урологические болезни; гнойные инфекции; сепсис.