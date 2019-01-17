В Дзержинске украинские правоохранители нашли крупный тайник с оружием

Дзержинск, ДНР, , 11:06 — REGNUM В городе Дзержинск (переименован в Торецк), который находится на подконтрольной Украине территории ДНР, сотрудники национальной полиции обнаружили тайник с боеприпасами, заявили 17 января в пресс-службе «Операции объединённых сил» на официальной странице в социальной сети Facebook.

В подвале частного дома найдены два гранатомёта РПГ-22, 26 гранат, 950 патронов калибра 5,45 мм и 1950 патронов калибра 7,62 мм.

Как сообщало, 10 января 2019 года в Запорожской области в лесополосе недалеко от трассы сотрудники СБУ обнаружили тайник с гранатомётами РПГ-22 и патронами.

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