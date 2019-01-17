ООН: В межэтнической войне на западе ДР Конго погибли 900 человек

Юмби, Конго, , 11:02 — REGNUM Межэтническая война в Демократической Республике Конго (ДРК), по сообщению ООН, стала причиной смерти около 890 человек за три дня в прошлом месяце. Об этом сообщает BBC Swahili.

Межэтнические столкновения произошли с 16 по 18 декабря.

Столкновения между этносами бануну и батенде на западе ДРК начались в четырех деревнях в провинции Юмби, сообщает подразделение ООН по правам человека.

Причиной столкновений стал похоронный обряд. Представители этноса бануну пытались похоронить одного из своих лидеров на земле этноса батенде.

Из-за межэтнической войны многие жители остались без жилья, а еще 16 тыс. ищут политического убежища в Республике Конго со столицей в Браззавиле.

Подразделение ООН по правам человека начало расследование в Юмби.

Из-за мятежей президентские выборы, запланированные на 30 декабря 2018 г., были перенесены на март 2019 г. в провинциях Юмби, Бени, Киву и Бутембо.