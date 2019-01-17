У детского омбудсмена Петербурга украли почти 300 тыс. рублей

Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM Жертвой неизвестных злоумышленников стала уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова. С ее банковских счетов пропали почти 300 тысяч рублей, при этом банковские карты не были похищены. Чиновница обратилась в полицию, которая занялась поиском преступников.

По данным издания «Фонтанка», деньги были незаконно списаны с трех счетов Агапитовой в одном из банков в период с 18 декабря 2018 года. Сама Агапитова отметила, что это происшествие не имеет отношения к ее служебной деятельности.

Полицией возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта в крупном размере.

Агапитова занимает должность детского омбудсмена с 2009 года и заслужила уважение городской общественности своей работой по защите интересов детей.

Добавим, что незаконное списание денег со счетов чаще всего происходит после похищения привязанных к ним банковских карт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве сотрудники полиции задержали сотрудника одного из банков, который подозревается в краже более 2 млн рублей.

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