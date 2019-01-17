В Танзании из-за ливней разрушен мост между Морогоро и Додомой

Морогоро, Танзания, , 10:39 — REGNUM Сообщение между Морогоро и Додомой приостановлено из-за разрушения части моста Думила в провинции Мвомеро после сильнейшего ливня, сообщает газета Nipashe.

Это второй случай за последние 5 лет, когда мост Думила разрушается ливнем. Впервые мост с обеих сторон был разрушен в 2013 году, тогда ремонтные работы заняли больше недели вместо трех запланированных дней.

Дождь шел всю ночь 16 января 2019 года в областях Морогоро, Маньяра, Додома и Танга.

Журналист газеты Nipashe посетил место событий и увидел огромные пробки с обеих сторон.

Первые 10 метров моста были лишены опоры, осталось только асфальтовое покрытие, что сделало движение по мосту невозможным.

Полиция подготовила маршруты объезда.

Глава области Морогоро Стивен Кебве заявил, что для ускорения введения моста в эксплуатацию администрация привлекла различные организации — дорожное агентство округа Морогоро (Tanroads) и китайскую компанию YAPI, которая занимается строительством дороги Маголе-Туриани.

Агентство Tanroads планирует срочные ремонтные работы для того, чтобы как можно скорее ввести в эксплуатацию трассу Морогоро-Додома.

Менеджер Tanroads, инженер Дорот Мтенга заявил, что за неделю до разрушения моста агентство обнаружило щели и начало ремонтные работы, которые были приостановлены ливнем.