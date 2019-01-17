Четверг, 17 Января 2019 года
10:27:48 МСК

В Венгрии задержан подозреваемый в краже электронных документов «Бенфики»

Происшествия

Подозреваемый в ближайшее время будет экстрадирован на родину

Будапешт, 17 января 2019, 10:27 — REGNUM  В Венгрии задержан португальский компьютерщик Руи Пинту, которого подозревают в краже электронных документов лиссабонского футбольного клуба «Бенфика». Об этом сообщает издание Sabado. Pt со ссылкой на свои источники.

По их данным, 30-летний мужчина, которого считают одним из основателей хакерского сайта Football Leaks, был задержан в Будапеште по запросу властей Португалии.

Отмечается, что подозреваемый в ближайшее время будет экстрадирован на родину, где его будут судить.

Когда именно произошло хищение документов у ФК «Бенфика» не сообщается.

Читайте также: Хакеры Anonymous публикуют новые документы британской Integrity Initiative

А также: США обвинили украинского хакера в краже базы данных американского ведомства

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кибербезопасность и киберпреступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить