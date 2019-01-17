В Венгрии задержан подозреваемый в краже электронных документов «Бенфики»

Будапешт, , 10:27 — REGNUM В Венгрии задержан португальский компьютерщик Руи Пинту, которого подозревают в краже электронных документов лиссабонского футбольного клуба «Бенфика». Об этом сообщает издание Sabado. Pt со ссылкой на свои источники.

По их данным, 30-летний мужчина, которого считают одним из основателей хакерского сайта Football Leaks, был задержан в Будапеште по запросу властей Португалии.

Отмечается, что подозреваемый в ближайшее время будет экстрадирован на родину, где его будут судить.

Когда именно произошло хищение документов у ФК «Бенфика» не сообщается.

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